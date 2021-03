OM: Alvaro, pas vraiment adapté au système Sampaoli ?

Titulaire indiscutable sous les commandes d’André Villas-Boas dans une défense à 4, Alvaro semble moins à l’aise avec la tactique de Sampaoli. Aligné dans l’axe avec deux autres défenseurs, l’Espagnol est en difficulté. Pour Gérard Gili, l’ancien défenseur de Villarreal n’est pas fait pour ce système.

Alvaro Gonzalez est l’un des patrons de l’équipe de l’Olympique de Marseille. Meneur d’homme, le défenseur espagnol a démontré, depuis la saison dernière, ses importantes capacités défensives. Mais depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, le numéro 4 olympien semble moins efficace. Dans la défense à trois défenseurs centraux du coach argentin, Alvaro manque, pour l’instant, de relance et de vitesse.

CE n’est pas adapté pour lui — Gérard GIli

De passage sur le plateau de notre émission Débat Foot Marseille, Gérard Gili, ancien entraîneur de l’OM, juge Alvaro inadapté pour un système tel que celui de Sampaoli.

A trois, ce n’est pas adapté pour lui. Quand ils étaient à deux dans l’axe, ils se couvraient mutuellement mais là il est en duel en permanence. Je suis pas certain que c’est ce qu’il préfère le plus. Dans les grandes équipes, si tu demandes à un entraîneur, il te dira qu’il veut des défenseurs avec qui tu ne te sens pas en danger en un contre un. Cela te fait jouer l’équipe beaucoup plus haut, tu n’as pas besoin de venir aider. Gérard Gili – Source: Football Club de Marseille (22.03.21)

