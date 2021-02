OM : Alvaro, peu importe le poste, c’est lui le patron !

L’OM a ramené un point de son déplacement à Lens (2-2). Voici la note et l’appréciation d’Alvaro

L’OM a montré un visage plus agressif lors de la première mi-temps face à Lens. Les marseillais n’ont pas dominé ces 45 premières minutes mais ils ont su être tueurs en marquant deux buts avant la pause. Malgré cette avance, Lens s’est rapidement relancé dans la rencontre, profitant de la passivité défensive de l’OM en tout début de seconde période. Les lensois auraient même pu remporter cette rencontre d’autant que Thauvin a inexplicablement raté la balle du 1-3. Titularisé au milieu de terrain suite à de multiples absences (Cuisance, Gueye, Rongier, Khaoui, Balerdi…), Alvaro a été à la hauteur. Toujours impliqué et agressif il a parfaitement fait son travail de pressing et de récupération du ballon.

A lire : RC LENS – OM // LES NOTES DE FCM : MILIK, KAMARA ET ALVARO EN PATRONS DANS UN CONTEXTE BIEN COMPLIQUÉ…

la note d’Alvaro.G : 7/10

Son appréciation

Peu importe le poste, c’est lui le patron ! Positionné au milieu de terrain avec Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez a livré une prestation plus qu’honorable. Alors oui, il n’a pas la finesse technique d’un milieu et avait parfois tendance à jouer trop vers l’arrière… Mais il a tout de même livré deux passes décisives. Il va au pressing sur la récupération lensoise et contre le ballon qui file vers Thauvin. L’ailier arme du droit et ouvre le score. Il frappe ensuite vers le but, Milik pousse la balle dans les buts… En somme, un très bon match du guerrier marseillais.