OM : Alvaro, plus que le remplaçant du remplaçant ?

L’Olympique de Marseille n’a pas affiché un visage séduisant face à Nice à l’occasion du match à rejouter comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Alvaro, titulaire lors de ce match nul 1-1.

L’Olympique de Marseille clairement remanié avec les absences de Lirola, Balerdi et Harit mais aussi la mise au repos d’Under, Kamara, Rongier et Peres a affiché des carences. L’apport des habituels remplaçant a été décevant à l’image d’un Jordan Amavi. Le 3-5-2 n’a pas été performant et Nice a largement dominé la première mi-temps. L’OM peut remercier Pau Lopez encore décisif. Le portier espagnol a évité aux marseillais d’encaisser plus d’un but et Payet a marqué sur la seule occasion franche du premier acte. Si l’OM a été mieux équilibré et plus présent dans les duels en seconde période, l’ensemble reste décevant. Titularuisé dans l’axe pour faire reposer Luan Peres alors que Balerdi était suspendu, Alvaro n’a pas été convaincant, il est même fautif sur le but.

La note d’Alvaro : 3.5/10

Son appréciation

Alvaro, plus que le remplaçant du remplaçant ?

Avant ce match face à Nice, Alvaro, titulaire depuis son arrivée, n’avait joué que 90 minutes en Ligue 1 cette saison. Le défenseur espagnol avait donc l’occasion de se rappeler au bons souvenirs de son coach. On ne peut pas dire qu’il a réussi son retour. Coupable sur le but encaissé, Alvaro a aussi laissé filer plusieurs fois les attaquants adverses. Avec le retour de Balerdi, l’ancien joueur de Villarreal est clairement 5e dans la hiérarchie des défenseur.

Les notes des médias