OM : Sampaoli ne voulait pas faire jouer Peres et deux autres joueurs…

L’OM a gratté un point face à Nice mercredi soir dans le cadre du match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli avait opéré un large turnover lors de ce match, entre joueurs non qualifiés et éléments fatigué. Il l’a expliqué en conférence de presse d’après match.

Pol Lirola et Amine Harit non qualifié car recruté après la date prévue pour ce match, Balerdi suspendu, le coach argentin devait déjà faire sans ces trois éléments. De plus, Sampaoli a expliqué que trois autres joueurs étaient très fatigués et proche d’une possible blessure : Rongier, Under et Peres. Il ne voulait pas les faire jouer mais a été obligé de faire rentrer le défenseur brésilien car Amavi n’avait pas les jambes pour jouer le match au delà de la 70′.

On voulait faire jouer Amavi au maximum, mais il avait des crampes — Sampaoli

« Le match nul est équitable. La première période a été pour les Niçois, la seconde pour nous, nous aurions pu gagner. Nous enchaînons des matches importants et difficiles. Maintenant, il va falloir qu’on récupère pour bien aborder le prochain match. (…) Cengiz Ünder et Valentin Rongier indisponibles ? Ils n’étaient pas prêts physiquement, ils ont beaucoup joué ces derniers temps, ils risquaient une blessure. Idem pour Luan Peres, on voulait faire jouer Amavi au maximum, mais il avait des crampes et a dû sortir plus tôt. Quant à Dimitri Payet, il enchaîne en ce moment, et peut sembler parfois fatigué. Mais son influence sur notre jeu est fondamentale, il peut faire des différences à tout moment. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (27/10/2021)

Au micro du RMC, Nicolas Anelka a donné son avis sur l’attaque de l’OM:

Milik est arrivé dans équipe en forme avec Dieng — Anelka

« Milik revient de blessure, il faut lui laisser du temps. Il est arrivé dans une équipe en forme avec Dieng. Il lui faut un temps d’adaptation, l’OM l’a recruté pour marquer des buts. Il est capable de jouer avec Dieng. Lui en point fixe et le jeune tourner autour pour apporter de la profondeur et de la vitesse. Mais si Sampaoli décide que Milik joue à la place de Dieng, c’est au Polonais de faire le boulot. Il a beaucoup de pression car il y avait une équipe qui marchait bien. Si Dimitri Payet n’est pas bon, il faut que les joueurs autours l’aident dans la difficulté. » Nicolas Anelka – Source: RMC (27/10/21)