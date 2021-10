OM: Alvaro réagit à la méforme du moment

Titulaire ce jeudi face à Galatasaray, Alvaro a réalisé un match correct dans l’ensemble. Interrogé en fin de match il est revenu sur la moins bonne période de l’OM en terme de résultat…

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (0-0) contre Galatasaray ce jeudi soir en match. Après le partage des points contre Angers (0-0) et la défaite face à Lens (2-3), c’est une période moyenne en terme de résultats pour les hommes de Jorge Sampaoli, malgré un fond de jeu toujours cohérent.

Pour Alvaro, il faut continuer ainsi :

On doit continuer sur ce chemin– Alvaro

« Le match de dimanche est un joli match. Ces deux équipes se battront pour les places européennes. On doit rester tranquilles. Contre Lens, on n’a pas été très bien, mais ils sont forts comme on peut le voir au classement. Sur les autres matchs, je crois qu’on pouvait gagner. Aujourd’hui encore, comme à Moscou. Tous les joueurs ont joué et c’est bien, on a besoin de tout le monde. J’espère qu’il n’y aura pas de blessures, mais la saison est longue. On doit continuer comme ça, sur ce chemin, parce que je crois que c’est le chemin de la victoire » Alvaro— Source: Conf de Presse (01/10/21)

Le coach olympien a donné son sentiment sur la prestation de son équipe ainsi que sur le pénalty non sifflé sur Guendouzi.

« On a effectué une entame un peu confuse, on a manqué de précision dans nos sorties de balle, malgré nos efforts, on n’a pas pu obtenir la victoire. On a été nettement supérieur au Lokomotiv Moscou et encore nettement supérieur à Galatasaray, ce soir (jeudi). L’équipe mériterait d’avoir six points. Le penalty refusé à Guendouzi ? L’arbitre était très proche de l’action, ensuite il s’est servi de la VAR pour prendre une décision. Je ne m’occupe pas de ça, moi je m’occupe des joueurs et du terrain. Ünder a été bien meilleur en deuxième mi-temps, il est fondamental pour nous, malheureusement, il a manqué un peu de précision pour marquer ou faire la passe. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse