OM : Alvaro, un « cadre » malgré tout?

Pas encore titularisé par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison 2021/2022, Alvaro Gonzalez aurait malgré tout un statut de cadre dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

Avec la suspension de Leonardo Balerdi, expulsé face aux Girondins de Bordeaux lors de la dernière journée, Jorge Sampaoli devrait faire confiance à Alvaro Gonzalez. L’Espagnol est l’un des seuls défenseurs de l’effectif marseillais à être disponible avec l’absence notable de Duje Caleta-Car et le départ de Lucas Perrin.

Le groupe de l’OM face à l’OGC Nice

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Amavi, Peres, Alvaro, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Nadir, Sciortino, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Dieng, Under

🗣 #OGCNOM

Les 1️⃣9️⃣ joueurs sélectionnés par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la 3ème journée de @Ligue1UberEats 💥 pic.twitter.com/orEXanpCES — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 21, 2021

« Alvaro? C’est un cadre du vestiaire, un mec qui rassemble »

L’ancien joueur de Villarreal n’a pas encore eu de titularisation en Ligue 1 cette saison. Avec les arrivées de Luan Peres et William Saliba, l’Espagnol a perdu des places dans la hierarchie mais aurait tout de même un statut particulier dans le vestiaire.

Comme l’a confié un membre du staff au journal L’Equipe ce dimanche : « C’est un cadre du vestiaire, un mec qui rassemble.» Mais cela est-ce suffisant pour que Jorge Sampaoli lui donne de l’importance? Cette saison, il devrait y avoir beaucoup de matchs et donc beaucoup d’occasions pour l’Espagnol d’évoluer sous les couleurs marseillaises.

Un joueur d’expérience mais qui prend trop de cartons…

Récemment, Foot Mercato affirmait que le coach argentin souhaitait davantage de joueurs d’expérience dans son équipe afin d’encadrer les jeunes. Avec Alvaro, sa défense gagne en maturité mais perd peut-être en qualité de relance avec l’absence de Balerdi.

Les deux joueurs sont en tout cas coutumier des suspensions. La saison dernière, le duo Alvaro – Caleta-Car était le plus sanctionné d’Europe. Balerdi a également écopé de quelques cartons rouges dont on se souvient… L’Argentin sera absent pour les deux prochaines rencontres (face à l’OGC Nice et face à l’ASSE, ndlr)