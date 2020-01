OM : « Amavi confirme son retour au premier plan ! »

L’OM s’est imposé 3-1 mercredi soir en 8e de finale de Coupe de France face à Strasbourg. Voici la note et l’appréciation de Jordan Amavi…

L’OM avait le match en main après le superbe but en solo de Bouna Sarr et le penalty transformé par Payet suite à une main de Carole. Malgré cet avantage de 2 buts à la mi-temps, les marseillais, dont Rongier, ont raté l’occasion de tuer le match en début de seconde période. Mandanda a été décisif mais Strasbourg est revenu dans le match et Marseille s’est fait peur jusqu’au bout et le but de Kamara dans les arrêts de jeu. De retour de suspension Jordan Amavi a été encore performant aussi bien offensivement que défensivement…

A lire : OM – STRASBOURG (3-1) // LES NOTES DE FCM : MANDANDA, AMAVI ET KAMARA EN PATRONS, SARR DO BRAZIL…

La note de Jordan Amavi

7/10

Son appréciation