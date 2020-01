OM : « Amavi, remuant, actif et dynamique sur son côté… »

L’OM n’a pas réussi à remporter son premier match de 2020 au Vélodrome face à Angers… Un nul qui ne change rien au classement pour des Marseillais bien tristes offensivement. Jordan Amavi a surement été le meilleur olympien de ce match…

Ce samedi, c’était un OM amoindri qui faisait face au SCO d’Angers… Sans Kamara, Sarr et Payet, les Marseillais ont eu du mal à être efficaces offensivement. Au poste de latéral gauche, Jordan Amavi a confirmé son retour en forme..

6,5/10

Un vrai bon match à part à la finition… Amavi manque toujours de tranchants dans son dernier geste (centre principalement) mais il a su se montrer remuant, actif et dynamique sur son côté, défensivement et offensivement. Il a aussi brusqué les Angevins lorsqu’ils avaient le ballon. À l’image de cette action dans les arrêts de jeu de la première période où il surgit tambour battant devant un adversaire au milieu de terrain pour récupérer un excellent ballon d’attaque. Malheureusement derrière, il s’enferme dans un dribble raté… 5 interceptions, 5 dégagements, 3 tacles réussis, un match réussi défensivement, une grosse activité offensivement, ne manque plus que le dernier geste…