OM: Amavi revient sur son match raté

L’OM a été moins transcendant lors du match face à Angers, ce mercredi (0-0). Jorge Sampaoli avait décidé de faire tourner son effectif afin de reposer certains cadres. Ainsi, Jordan Amavi a fait son entrée, sans toutefois briller…

Jordan Amavi a réalisé une prestation décevante ce mercredi face à Angers. En grande difficulté sur son flan gauche, il s’est souvent fait prendre en un contre un. Son apport offensif a été inexistante, pour sa première rencontre disputée cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Le défenseur gauche est conscient de sa mauvaise prestation comme il l’indique au micro du club :

C’était très compliqué– Amavi

« C’était très compliqué. C’était mes premières minutes depuis un long moment et comme je l’ai dit, nous sommes tombés sur une très bonne équipe. Il va falloir continuer à bosser et faire mieux la prochaine fois. » Jordan Amavi— Source: OM (22/09/21)

Jorge Sampaoli a justifié son choix de faire tourner son effectif :

« On a eu 3 ou 4 occasions de marquer pour gagner ce match. On est tombé face à une équipe bien regroupée et qui jouait derrière le ballon. On était face à une formation qui voulait avant tout défendre et ne pas encaisser un but. Mais la rotation n’a pas entraîné ce résultat, on a changé des joueurs car il le fallait, il faut s’habituer car on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours donc il y aura une rotation naturelle. Mais le résultat n’est pas dû à ce turnover, il est lié à un manque de réussite », Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse