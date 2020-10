OM : « Amavi, tout simplement bluffant… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face aux Girondins de Bordeaux. Une rencontre durant laquelle Jordan Amavi a plus que brillé…

L’Olympique de Marseille a réussi sa rentrée après la trêve internationale en battant les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-1. André Villas-Boas a surpris tout le monde avec sa composition d’équipe, un 442 en losange avec Michaël Cuisance en numéro 10.

Sur le côté gauche de la défense, Jordan Amavi a plus qu’impressionné. Buteur sur la seconde réalisation marseillaise, l’ancien joueur de l’OGC Nice a également été à l’origine du troisième but de l’OM (Csc, Pablo). Voici la note que notre journaliste, Mourad Aerts, lui a octroyé.

Tout simplement bluffant…

Double buteur ou presque, rayonnant dans son couloir défensivement, il était partout. À l’interception (3), provoquant des fautes décisives chez l’adversaire (un penalty obtenu à la 11′ et la faute du coup franc du 0-2) et donc même à la finition sur les deuxième et troisième buts. Il est encore monté en puissance par rapport à l’année passée…