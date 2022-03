OM : Amende pour le club et un gros coup dur pour les supporters !

Lors de la dernière journée face à l’OGC Nice, les supporters ont été accusé « d’usage d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et intrusion d’un spectateur sur la pelouse ». L’OM se voit infliger une amende et deux zones de groupes de supporters seront fermées !

L’Olympique de Marseille a reçu l’OGC Nice lors de la 29e journée de Ligue 1 juste avant la trêve internationale. Ce samedi, les Marseillais iront à Saint-Etienne pour affronter les joueurs de Pascal Dupraz à 21h.

La prochaine fois qu’ils seront au Vélodrome en Ligue 1, ce sera face à Montpellier le week-end d’après. Pour ce match contre les Héraultais, l’OM n’aura pas la possibilité d’avoir tous ses supporters dans l’enceinte du Vélodrome.

En effet, la Commission de Discipline a donné son verdict ce mercredi soir après l’utilisation « d’engins pyrotechniques, utilisation de laser et intrusion d’un spectateur sur la pelouse » face à l’OGC Nice. L’OM écope d’une amende de 35 000 euros mais ce n’est pas le plus gros coup dur !

Deux groupes de supporters verront leur zone fermée pour cette rencontre ! Les Winners et les Fanatics… Autant dire que le Vélodrome risque de sonner plus creux que d’habitude sans ces supporters qui mettent le feu à chaque rencontre.

