OM – Amiens : « Amavi, malchanceux ou maladroit sur l’action du penalty ? »

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets après son match nul deux buts partout hier soir face à Amiens. Les performances individuelles diffèrent énormément d’un joueur à l’autre…

Jordan Amavi se retrouve ce matin au centre des débats après le penalty qu’il concède face à Guirassy. Si certains supporters réclament une position de hors-jeu au départ de l’action, d’autres (dont Villas-Boas) voient l’attaquant picard provoquer la chute du latéral marseillais. Toujours est-il que cette action a tout changé…

La note

J.Amavi : 4,5/10

L’appréciation de FCM

Malchanceux ou maladroit ?

Ses défenseurs verront une erreur d’arbitrage sur le penalty concédé (82′), ses détracteurs, une maladresse dans son attitude physique. Toujours est-il que c’est cette action qui relance le match et terni la prestation plutôt solide du latéral gauche olympien. La rencontre avait débuté timidement pour lui jusqu’à son carton jaune mérité après un tacle stupide (16′). Il s’est alors mis en route, a réussi plusieurs centres intéressants (26′ et 33′) et même un superbe contrôle en mouvement qui a enchanté le Vélodrome (21′). En seconde période, il a bossé défensivement et plutôt bien jusqu’à cette satanée 82ème minute…