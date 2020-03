OM – Amiens : « Ça me fait chier », « Mon but, je m’en bats les… » le débrief du match musclé de Sanson !

L’Olympique de Marseille s’est fait reprendre hier soir par Amiens alors que les partenaires de Sanson, buteur pour l’ouverture du score, menaient deux à zéro. Le milieu de terrain olympien n’a pas manié la langue de bois en zone mixte pour débriefer la rencontre…

ça m’a vraiment fait chier, comme tout le monde dans le stade

« L’égalisation ? Je n’ai pas bien vu l’action, car j’étais en train de sortir. En tous cas j’ai bien vu la fin, et ça m’a vraiment fait chier, comme tout le monde dans le stade. Perdre deux points comme ça ce soir, ça fait mal au moral, sachant qu’on a deux matchs difficiles qui nous attendent. Il ne faut pas non plus dramatiser. Il faut qu’on relève la tête. C’est sûr qu’on perd deux points, mais c’est aussi le match de Nantes que l’on regrette. Contre ces deux équipes au Vélodrome, prendre un point sur six, ce n’est pas normal. (…) Mon but du gauche ? J’en ai mis quelques une quand même, mais pas comme celui-là. Je vois Kévin qui me la met bien, je pars pour frapper, ça me réussit, tant mieux. Après, c’est comme contre Nantes, je m’en bats les c… »

Morgan Sanson – Source : Maritima