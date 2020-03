OM – Amiens : « Payet, éblouissant après un premier acte désastreux ! »

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets après son match nul deux buts partout hier soir face à Amiens. Les performances individuelles diffèrent énormément d’un joueur à l’autre…

Parfois au sein même du match, les performances d’un même joueur ont énormément variées. C’est le cas de Dimitri Payet, inconstant mais finalement encore décisif…

La note

D.Payet : 6/10

L’appréciation de FCM

Éblouissant après un premier acte désastreux…

Une première mi-temps passée à rater des transmissions et à râler sur l’arbitre. Le psychodrame ridicule de la 40′, qui lui vaut un carton jaune avant de tirer un coup franc dans le mur, donne une idée assez précise de ses 45 premières minutes hier soir. Son slalom maradonesque de la 49′ illustre lui sa seconde partie de match. On avait l’impression qu’il ne pouvait rien réussir en première mi-temps mais rien rater en seconde… Il marque à la 57′ un but « à la Payet », c’est à dire en rentrant dans l’axe avec son pied droit puis provoque un coup-franc après un dribble réussi. Coup franc qu’il cadre dangereusement dans la foulée (59′)… Bref, il était redevenu ce fuoriclasse qui fait gagner l’OM depuis le début de saison. Remplacé à la 79′ par Florian Thauvin pour son grand retour.