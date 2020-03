OM – Amiens : « Sanson, doublement décisif en plus de tout le travail abattu »

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets après son match nul deux buts partout hier soir face à Amiens. Les performances individuelles diffèrent énormément d’un joueur à l’autre…

Ce vendredi face à Amiens, l’Olympique de Marseille s’est fait remonter de deux buts après avoir mené 2-0 grâce à des réalisations de Sanson et Payet. Si le numéro 10 a été décevant en première période et n’a pas fourni les efforts nécessaires, ce n’est pas du tout le cas de l’ancien montpelliérain qui s’est battu sur le terrain durant toute la rencontre.

À LIRE AUSSI : Les Notes complètes de FCM après OM/Amiens

La note

M.Sanson : 7,5/10

L’appréciation de FCM

Doublement décisif en plus de tout le travail abattu… Alors certes Gurtner n’est pas irréprochable sur l’ouverture du score (45+1′) mais le contrôle orienté et la frappe de Sanson sont tout de même très appréciables. Ils reflètent les qualités techniques du joueur qui ont parfois tendance à trop s’effacer derrière ses capacités de marathonien. Encore placé en meneur de jeu, il a travaillé, n’a jamais rechigné au pressing et a même offert le second but à Payet (56′). Il est l’auteur d’un match plein avec 60 ballons touchés, 96% de passes réussies, 7 fautes provoqués et 4 interceptions