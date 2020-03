OM – Amiens : « Strootman ? Sans doute le marseillais le plus régulier tout au long du match… »

L’Olympique de Marseille peut avoir de gros regrets après son match nul deux buts partout hier soir face à Amiens. Les performances individuelles diffèrent énormément d’un joueur à l’autre…

Kevin Strootman, titulaire surprise après le forfait de Duje Caleta-Car, a par exemple rendu une copie plutôt propre par rapport à ses standards habituels. Il ne sera jamais le crack vendu à son arrivée mais s’il enchaîne les prestations solides, ça sera toujours ça de pris…

À LIRE AUSSI : Les Notes complètes de FCM après OM/Amiens

La note

K.Strootman : 6,5/10

L’appréciation de FCM

Sans doute le marseillais le plus régulier tout au long du match…

Le néerlandais a réalisé un excellent début de match lors duquel il fut dominateur à la récupération et intelligent dans ses transmissions. Passeur décisif un peu heureux sur l’ouverture du score (il y avait encore du travail à faire pour Sanson) mais tout de même auteur d’une passe intelligente sur l’action (45+1′). Il a un peu plus reculé en seconde période mais a continué à montrer de la détermination à la récupération du ballon. 89 ballons touchés (no1), 5 tacles réussis (no1), 4 interceptions (no1) et 2 passes clés, les chiffres d’un match abouti pour lui.