OM : Amine Harit toujours au charbon pour faire son retour !

Blessé face à l’AS Monaco juste avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, Amine Harit travaille énormément pour revenir sur les terrains et l’affiche sur les réseaux sociaux.

Les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas oublié Amine Harit. Blessé face à l’AS Monaco, le Marocain a raté la Coupe du Monde et devrait être de retour la saison prochaine. En attendant, il travaille physiquement pour faire son retour sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, le milieu offensif est très présent pour soutenir ses coéquipiers après et avant les matchs.

Cette fois c’est en story sur Instagram que l’international marocain a communiqué. Harit a montré qu’il travaillait sur son genou afin de revenir le plus vite possible afin d’aider son équipe.

Harit était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance

Il y a quelques jours, la presse était conviée à la présentation du jeune milieu Azzedine Ounahi. L’international marocain a raconté l’influence d’Amine Harit dans son arrivée à l’OM ! Le joueur a débarqué au Qatar pour soutenir le Maroc durant la Coupe du Monde mais aussi pour jouer l’agent et convaincre le milieu de rejoindre les Marseillais !

« Quand Amine Harit est arrivé à Doha, je pensais que c’était pour nous supporter. Mais direct, il m’a dit « convocation dans ma chambre » et tout de suite, il m’a parlé de l’OM : ‘ »l faut que tu viennes ! » Il était pressé, il m’a parlé du groupe, de la ville, de l’ambiance. C’est un frère pour moi. J’ai hâte qu’Amine Harit revienne. J’ai hâte de jouer avec lui ! Il a eu un vrai rôle sur mon transfert. Avec Amine on représente le Maroc ici. C’est à l’image des matchs que je regarde à Casablanca. L’ambiance, ça parle que de foot… Le Vélodrome toujours plein. Au Maroc, on connaît l’ambiance. Ils adorent ce club. Avec Harit, on est les chouchous du Maroc ». Azzedine Ounahi – source : Conférence de presse (02/02/2023)