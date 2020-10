OM : André Villas-Boas avoue avoir menti !

« A la fin du mercato, avec la trêve, on a eu avec nous Kamara, Gueye, Sanson, Rongier et Cuisance. On a profité de ce moment pour travailler cette alternative. Pas seulement un losange mais un 4-4-2. On a décidé de mettre ça en place, explique André Villas-Boas. Je m’excuse d’avoir fait un petit mensonge avec le système à trois (rires). Mais cela a bien fonctionné pour nous, on avait besoin de cet effet de surprise. On a contrôlé le jeu entre les lignes, poursuit l’entraîneur. C’est un système difficile quand on a le ballon, défensivement aussi, mais les gars ont été au top sur cet aspect »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse / L’Equipe 17/10/2020)