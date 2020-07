OM : André Villas-Boas explique son choix de rester !

André Villas-Boas était annoncé partant il y a quelques semaines suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta. Juste avant de s’envoler vers son pays natal pour le stage de préparation, le coach à accordé une interview au club afin de revenir sur sa première année à l’OM.

Sur le site officiel de l’OM, André-Villas Boas à donner une interview à la social room. Le coach portugais en a profiter pour évoquer sa relation forte avec son groupe et notamment avec les supporter. Il explique que sa relation avec les joueurs est la raison principal qui l’a fait rester une seconde saison à l’OM…

Une nouvelle qualification en Ligue des Champions doit être notre objectif — Villas-Boas

« Je pense que ça viens avec les résultats, c’est toujours comme ça. J’espère que je serais toujours capable de répondre avec les résultats. Ça ne va pas changer mon amour, mon respect envers le club et les joueurs. Les joueurs sont à la fin la clé de la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement la saison dernière mais principalement cette saison. Et je sais qu’à la fin tout peut vite changer dans le monde du football. Je suis sûr que je dois répondre avec les résultats, je suis sûr de la qualité de mes joueurs pour continuer à mettre des objectifs en nous. Une nouvelle qualification en Ligue des Champions doit être notre objectif. Mais oui, pour ma part mon amour pour le club et les supporters n’a pas changé. Et je peux garder une place dans leurs cœurs. » André Villas-Boas – Source : OM (02/07/2020)