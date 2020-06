OM : Villas-Boas fait une nouvelle déclaration d’amour à Marseille…

André Villas-Boas semblait touché par la décision de Dimitri Payet de lisser son salaire sur quatre ans. Le coach l’avait expliqué samedi en conférence de presse. Ce dernier a aussi publié hier une photo de Marseille, affichant son amour pour la ville…

Via son compte Instagram, le coach portugais a publié une photo de la bonne mère. AVB a commenté cette photo de la basilique Notre Dame de la Garde : « J’ai du mal à te décrire Marseille, tellement rare, tellement belle… »





CE QUE TU AS FAIT L’ANNÉE DERNIÈRE C’ÉTAIT EXCEPTIONNEL – Villas-Boas

Le coach portugais a d’ailleurs pris la parole durant quelques minutes samedi. Il a tenu à remercier Dimitri Payet pour ses efforts financiers (baisse de salaire, ndlr).

A LIRE AUSSI : Vente OM : Les 700 M€, Rothschild, Boudjellal… Les précisions de Louis Acariès !

Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel. C’est bon de savoir que l’on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Ton effort est considérable. Je suis bien évidemment heureux pour toi, pour l’émotion que tu m’as transmise hier dans mon bureau, et j’espère que nous allons continuer à profiter de tes efforts. Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel. C’est bon de savoir que l’on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Merci. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 27/06/2020