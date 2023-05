OM – Angers : La LFP change d’arbitre

La Ligue de football a décidé de changer l’arbitre de la match de dimanche soir entre l’Olympique de Marseille et Angers.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille accueille le SCO Angers dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. A seulement trois la LFP a décidé de changer d’arbitre de champ à seulement trois jours de la rencontre. Initialement prévu pour arbitrer le match de dimanche soir, l’arbitre Thomas Léonard a été remplacé par Benoît Millot. Un changement surprenant qui intervient moins de 48 heures après la publication du communiqué de l’OM visant l’arbitrage.

Benoît Millot sera finalement l’arbitre de la rencontre OM – Angers dimanche soir ! 👮‍♂️ Il remplace Thomas Léonard, qui était initialement prévu. pic.twitter.com/PiJmmo5tvm — BeFootball (@_BeFootball) May 11, 2023

Un arbitre qui réussit bien à l’OM

Cette saison, Benoît Millot a arbitré l’OM à trois reprise pour deux victoires des olympiens (Lille 2-1, Troyes 3-1) et une défaite (Lens 1-0). Aucun fait de match et aucune décisions litigieuses ont été relevé durant ces trois matchs. Si la raison de ce changement de dernière minute est inconnu, la dernière prestation de Clément Turpin au sifflet lors du match entre Lens et l’OM a fait polémique. L’OM avait vivement critiqué les choix de l’arbitre central dans un communiqué. C’est peut-être l’une des raisons pour laquelle la LFP a choisi de remplacer Thomas Léonard.