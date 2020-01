OM – Angers : « Lopez, tout aussi inutile que Germain lors de ses dernières sorties… »

L’OM n’a pas réussi à remporter son premier match de 2020 au Vélodrome face à Angers… Un nul qui ne change rien au classement pour des Marseillais bien tristes offensivement. Lopez, préféré à Germain en début de rencontre, a été très décevant.

Ce samedi, c’était un OM amoindri qui faisait face au SCO d’Angers… Sans Kamara, Sarr et Payet, les Marseillais ont eu du mal à être efficaces offensivement. Lopez, qui était titulaire pour cette rencontre, n’a pas montré le meilleur de lui-même.

A lire : OM – Angers // Les Notes de FCM : Lopez, Radonjic, Benedetto, la ligne d’attaque marseillaise a raté son match !LA NOTE DE M. Lopez :



Tout aussi inutile que Germain lors de ses dernières sorties…

Positionné à droite, l’enfant du Burel n’a servi à rien. Imprécis techniquement, il a raté plusieurs contrôles faciles et a été fébrile dans son jeu de passes. Il est également fréquemment rentré dans l’axe mais n’a pas apporté grand chose de plus que des relais sans intérêts. Il parvient tout de même à adressé un bon centre à la 62′ mais n’a pas non plus brillé dans le dernier geste à l’image de cette situation de la 7′ où il ne frappe pas après un bon service de Benedetto. Pour lui, il va vite falloir faire mieux. Remplacé à la 65′ par Valère Germain qui a eu un impact similaire sur le déroulement de la partie.