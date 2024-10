OM – Angers : Quelle heures, quelle chaine TV ?

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille reçoit Angers SCO dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 2024/25, au stade Vélodrome. Après un début de saison solide, les Marseillais ont connu un coup d’arrêt en perdant sur la pelouse de Strasbourg (0-1), ce qui a interrompu leur série d’invincibilité. Menée par Roberto De Zerbi, l’équipe phocéenne se doit de réagir pour ne pas perdre davantage de terrain sur le PSG et l’AS Monaco, leaders actuels du championnat. A quelle heure et sur quelle chaine TV regarder ce match ? On vous détaille tout dans cet article.

Le retour de Leonardo Balerdi : un atout pour De Zerbi

Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi, suspendu à Strasbourg le week end dernier. La présence de l’Argentin devrait apporter plus de solidité défensive à une équipe marseillaise qui en a bien besoin. Toutefois, l’entraîneur italien doit composer sans Quentin Merlin, et Ismaël Koné. Ce dernier souffre d’un entorse de la cheville

Du côté d’Angers, Alexandre Dujeux devra également gérer plusieurs absences importantes, notamment celles de Joseph Lopy, Jacques Ekomie, Justin Kalumba,Sidiki Cherif et l’ancien joueur de l’OM Bamba Dieng (blessure à la cheville).

Les compositions probables

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, Harit, Henrique – Wahi

: Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, Harit, Henrique – Wahi Angers (4-2-3-1) : Fofana – Arcus, Bayiha, Lefort, Hanin – Aholou, Belkebla – Ferhat, Abdelli, Allevinah – Lepaul

OM Angers quelle chaine TV pour regarder le match gratuitement ?

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h45 et sera diffusée en direct sur DAZN.

La plateforme DAZN propose cette semaine une offre d’essai de 7 jours gratuitement !