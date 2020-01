OM – Angers : « Radonjic, toujours aussi énervant mais lui au moins créé quelque chose… »

L’OM n’a pas réussi à remporter son premier match de 2020 au Vélodrome face à Angers… Un nul qui ne change rien au classement pour des Marseillais bien tristes offensivement. Titulaire sur son côté gauche, il a été moins efficace que lorsqu’il entre en jeu…

Ce samedi, c’était un OM amoindri qui faisait face au SCO d’Angers… Sans Kamara, Sarr et Payet, les Marseillais ont eu du mal à être efficaces offensivement. A l’image de Nemanja Radonjic qui a été brouillon sur le terrain…A lire : OM – Angers // Les Notes de FCM : Lopez, Radonjic, Benedetto, la ligne d’attaque marseillaise a raté son match !LA NOTE DE N.Radonjic :



Toujours aussi énervant mais lui au moins créé quelque chose…

Certes, il est un peu monomaniaque et tente systématiquement le dribble mais quand ça passe, ça créé automatiquement le décalage si rare dans un bloc du type de celui proposé par les Angevins hier après-midi. À trois reprises il a ébranlé l’édifice défensive adverse (36′, 47′ et 54′) mais n’a pas réussi à transformer ses percées en passes décisives ou but. Il a également la plus belle occasion du match sur un service en or de Benedetto (45′) mais croise beaucoup trop sa frappe. Pas un match réussi mais tout n’est pas à jeter non plus. Remplacé à la 75′ par Khaoui qui a fait une entrée très propre.