OM – Angers : Un match « super chiant », Ménès remet la faute sur les Angevins !

L’OM n’a pris qu’un point de la réception d’Angers ce samedi. Pour Pierre Ménès, c’est également de la faute des Angevins si le match était « chiant ».

Ce samedi, l’OM n’a pris qu’un point de sa réception d’Angers au Vélodrome. Les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas pu remporter leur rencontre face au bloc défensif angevin.

On a le droit de trouver ça chiant non? — MENES

Dans le Canal Football Club, Pierre Ménès a évoqué ce match qu’il a qualifié de triste. Il a surtout pointé du doigt le manque de prise de risques des joueurs de Stéphane Moulin.

A LIRE : « C’est des chèvres ! Honteux, on s’est fait chier ! » Le coup de gueule d’un supporter après OM – Angers !

« Sur l’absence de Payet, il y a quelque chose que l’on ne dit pas. Les trois milieux de terrain ont été très déficients. Sur les trois, il y en a deux qui jouent ce que j’appelle du football pourcentage. Rongier et Lopez, leur but c’est juste de ne pas perdre la balle. Sanson a fait plus d’appel, des efforts… Plus que d’habitude. C’était une prestation triste mais aussi des Angevins qui n’ont rien tenté. On a le droit de trouver ça chiant non? Moi je trouve que c’est super chiant ! Ils ne tentent rien »

Pierre Ménès – Source : Canal +