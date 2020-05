OM : Anigo et le bluff de Labrune…

L’actuel président de l’OM, Jacques Henri Eyraud est souvent critiqué pour sa gestion et son manque de connaissance du milieu footballistique. Ce n’est pas un cas isolé dans le club marseillais et à ce poste, comme le rappelle José Anigo dans la Provence…

Interrogé sur la présidence de Jean-Claude Dassier, champion de France en 2010, José Anigo a bien précisé que ce dernier ne connaissait pas le foot mais au moins il avait malhonnêteté de le reconnaître.

Pape Diouf était largement supérieur à Labrune — Anigo

« J’ai beaucoup de respect pour lui (Dassier) parce que contrairement à d’autres, par exemple Vincent Labrune, Jean-Claude est un homme courageux. (…) Vincent Labrune a voulu se donner l’image de quelqu’un qui connaissait le football, mais ce n’était pas le cas. Pape Diouf était largement supérieur à lui et Jean-Claude (Dassier) a eu l’honnêteté de dire très vite qu’il ne maîtrisait pas le football. Et qu’on le veuille ou non, ça restera un président qui a gagné » José Anigo – La Provence