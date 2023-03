L’OM affronte ce soir le FC Annecy au Vélodrome dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Ce match sera très spécial le gardien Florian Escales, formé à Marseille et fervent supporter du club olympien. Ce dernier s’est confié à Ouest France…

Florian Escales a quitté l’OM il y a 4 ans, il va retrouver son club de cœur avec le FC Annecy ce mercredi au Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France. Le natif d’Aix-en-Provence s’est confié à Ouest France, une chose est certaine, il reste très attaché à son club formateur !

Ce sera très difficile, on est objectivement bien inférieur

« L’OM c’est toute ma vie. Il n’y a pas d’autre mot. Je suis né et j’ai grandi dans la région. J’ai commencé là-bas à 7 ans et j’y suis resté jusqu’à mes 23 ans (…) Je ne pouvais pas rêver meilleur tirage. J’avais très envie de ces retrouvailles. (…) On va essayer de les faire douter le plus possible avec nos forces. Ce sera très difficile, on est objectivement bien inférieur. Mais ça reste un match de foot. Encore plus en Coupe, tout est possible. On ne pas vient pas avec l’intention de mettre le bus. Notre force est notre pressing tout terrain. C’est ce qu’il faut faire contre l’OM, dans un style proche du leur (…) Ce n’est que du plaisir. Même si ce serait beau de créer l’exploit. Après, quoiqu’il arrive je passe en demi-finale: derrière mon club de cœur ou sur le terrain avec Annecy. » Florian Escales – source : Ouest France (28/02/2023)

Escales fait une très belle saison

« Le gardien, ça vous intéressera, c’est Florian Escales. L’ancien de l’OM. Il fait une très belle saison. Après il ne joue pas la Coupe de France. Ça tourne, c’est le numéro deux qui a la Coupe de France. Mais en tout cas, sur la saison, il réalise vraiment de belles performances. C’était un petit peu compliqué les deux trois premiers matchs, il avait concédé un pénalty. Il a fait une erreur au pied mais depuis, c’est vraiment vraiment solide. » Julien Babaud – source : FCMarseille (22/02/2023)