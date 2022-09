OM : Après Konrad et Bakambu… deux anciens marseillais proches de l’Olympiakos !

L’OM a déjà prêté Konrad de La Fuente et libéré Cédric Bakambu pour qu’il rejoignent l’Olympiakos. Le club grec devrait aussi embaucher José Anigo et Michel !

Les deux ex-olympiens José Anigo et Michel sont en passe de signer tout les deux à l’Olympiakos. Le premier en tant que directeur technique et du scouting et le deuxième en tant qu’entraineur du club du Pirée. José Anigo avait passé plus de 14 ans à l’OM (2001 – 2015) en tant que directeur du football puis en tant qu’entraineur tandis que le technicien espagnol avait passé moins d’un an sur le banc de l’OM (Aout 2015 – Avril 2016). Les noms de Jorge Sampaoli et Marcelo Bielsa ont également été associés au club grec ces derniers jours mais c’est donc celui de Michel qui a été retenu.

Anigo et Michel à l’Olympiakos

Actuel 5ème du championnat grec, le club d’Athènes connait un début de championnat poussif avec deux victoires, deux nuls et une défaite en championnat ainsi que de deux défaites en Europa League, ce qui a valu le renvoi de son entraineur Carlos Corberan. Le club grec a pourtant un mercato de haut standing avec les arrivées de Marcelo, James Rodriguez, Sime Vrsaljko et l’ex marseillais Cedric Bakambu.

