OM : Emballé par le jeu offensif de Gattuso, Dugarry a un gros doute…

Sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry a affirmé qu’il voyait un effet de la venue de Gennaro Gattuso malgré quelques réserves émises sur le jeu proposé.

L’Olympique de Marseille a vu Marcelino démissionner il y a quelques semaines. Pablo Longoria a décidé de faire signer Gennaro Gattuso en tant que nouveau coach. Après quelques matchs, l’heure est à un premier petit bilan. Christophe Dugarry était sur RMC et s’est exprimé sur l’arrivée de l’Italien.

L’ancien joueur de l’OM voit clairement la patte de Gattuso dans l’effectif mais voit tout de même des choses à améliorer, notamment physiquement et défensivement. Duga s’attend malgré tout à une saison compliquée pour les joueurs de l’Olympique de Marseille.

🔵⚪ Dugarry : « Il y a un effet Gattuso. Les attitudes ont changé, les sourires sont là. On retrouve une dynamique, une équipe hyper courageuse. Elle est imitée physiquement, mais les intentions de jeu sont là. » pic.twitter.com/0yB4PyJJS3 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2023

Défensivement, je ne suis pas rassuré par cette équipe

« Oui il y a un effet Gattuso certain, reconnait Dugarry au micro de RMC ce lundi. Les attitudes ont changé, les sourires sont là, on retrouve une dynamique, je retrouve une dynamique hyper courageuse… Limitée physiquement, on l’a dit, redit et re-redit… Mais je trouve que les intentions de jeu, elles sont là ! L’organisation fait que ce sont plus que des intentions, elle est mise en place pour que beaucoup de joueurs puissent se projeter vers l’avant. Moi je trouve que c’est un peu trop vers l’offensif mais ça risque de montrer des limites. Malgré les absents, ça ne l’empêche pas de mettre des offensifs, d’aller vers l’avant… Il reste dans cette logique d’avoir une équipe spectaculaire, offensive. Ça a marché face au Havre, je suis content qu’il soit récompensé parce que ça récompense le coach et les joueurs. Sur la durée, il va falloir attendre plus que ça. Il y aura des matchs compliqués, une saison compliquée, l’effectif n’est pas si important que ça à l’Olympique de Marseille. Défensivement, je ne suis pas rassuré par cette équipe. Mais il y a un effet Gattuso. Après, Marcelino était tellement transparent que quand tu emmènes un mec qui a un peu de sourire, un peu de niaque… C’est la pluie et le beau temps ! »