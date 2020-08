OM – ASSE : 5000 ou 20 000… Les supporters toujours dans le flou…

Ce jeudi, le journal La Provence fait le point sur la situation des supporters : seront-ils 20 000 comme espéré ou la jauge des 5000 sera de mise?

L’Olympique de Marseille jouera son dernier match amical ce vendredi face à Stuttgart avant d’attaquer la nouvelle saison de Ligue 1. Le premier match de l’exercice 2020/2021 se jouera d’ailleurs au Vélodrome avec une affiche classique en France : OM – ASSE.

Pour cette rencontre, nous ne savons toujours pas si l’antre des Marseillais sera peuplée par 5 000 ou 20 000 supporters… La jauge du Gouvernement étant limitée à 5000, l’Olympique de Marseille aurait formulé une demande de dérogation afin d’en accueillir plus. La capacité d’accueil du Vélodrome aidant, les 20 000 supporters pourraient être correctement répartis, en accord avec les règles sanitaires liées au coronavirus.

la possibilité pour les préfets d’y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires

Pour le moment, la préfecture des Bouches-du-Rhône n’a donné aucune réponse, alors que le match aura lieu dans une semaine, le vendredi 21 août 2020.

« Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique (…) Nous devons donc réagir individuellement et collectivement et nous devons réagir vigoureusement. (…) le Conseil d’État a prolongé jusqu’au 30 octobre, l’interdiction des événements de plus de 5 000 personnes avec la possibilité pour les préfets d’y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires »

Premier Ministre – Source : Propos relayés par La Provence