OM – ASSE : Deux titulaires de Puel incertains, Silva forfait !

Après s’être imposé 1-0 au Parc face au PSG, l’OM va devoir confirmer son bon début de saison comptable par une victoire plus probante au Vélodrome face à l’ASSE. Il y aura des absents des deux côtés…

En effet, suite aux accrochages en fin de match face à Paris, Dario Benedetto et Jordan Amavi sont suspendus pour la réception de l’ASSE. Présent en conférence de presse ce mardi, André Villas-Boas a évoqué le poste de latéral gauche qui ne pourra pas être occupé par Yuto Nagatomo, non qualifié pour cette rencontre. Bouna Sarr et Morgan Sanson restent incertains mais pourraient faire leur retour dans le groupe pour cette rencontre. Du côté de l’ASSE, un joueur est forfait, deux sont incertains…

Silva TOUCHÉ, Nordin et Neyou incertains…

De son côté, Claude Puel doit se passer des services de son latéral gauche Gabriel Silva, ce dernier est touché à une cuisse. De plus, l’ailier gauche Arnaud Nordin et le milieu défensif Yvan Neyou, touchés dimanche contre Strasbourg restent incertains. Ces deux joueurs ont été titularisés lors des deux premiers matches de la saison stéphanoise. Le jeune Youssouf pourrait suppléer Neyou au milieu, en attaque Abi pourrait être titularisé en pointe ce qui permettrait à Hamouma de retrouver un poste d’ailier…