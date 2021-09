OM – ASSE : La LFP sanctionne le club phocéen…

L’Olympique de Marseille recevait au Stade Vélodrome l’AS Saint-Étienne le 28 août dernier. Que ce soit les joueurs sur le terrain ou les supporters dans les tribunes, tout le monde a répondu présent. Toutefois, la LFP ne semble pas avoir apprécié le spectacle.

Il y a bientôt trois semaines, l’Olympique de Marseille recevait l’AS Saint-Étienne au Stade Vélodrome pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1. Dans une ambiance électrique, les hommes de Jorge Sampaoli s’étaient imposés sur le score de 3-1 grâce à des buts de Mattéo Guendouzi, de Gerson et de Cengiz Ünder. Une victoire précieuse qui a permis aux Olympiens de décrocher leur premier succès de la saison dans l’enceinte du Vélodrome.

Comme à leur habitude, les supporters marseillais ont mis l’ambiance durant toute la rencontre. Pour cela, des fumigènes ont été utilisés durant la rencontre. Ce qui n’a visiblement pas plu à la commission de discipline de la LFP qui a décidé de sanctionner le club phocéen.

En effet, la commission de discipline de la LFP s’est réunie hier soir pour décider des sanctions adressées à l’Olympique de Marseille. Suite à l’usage d’engins pyrotechnique, une amende de 30.000 euros dont 16.000 euros par révocation du sursis a été adressée à l’OM. De plus, la commission de discipline de la LFP a également décidé de la fermeture pour deux matches avec sursis des secteurs Commando Ultra 84 et Fanatics au Vélodrome.

LIGUE 1 UBER EATS

4ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne du 28 août 2021

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques

30.000€ d’amende dont 16.000€ par révocation du sursis et fermeture pour deux matchs avec sursis des secteurs Commando Ultra 84 et Fanatics de l’Orange Vélodrome.

« Ça fait plaisir que les supporters m’apprécient beaucoup. Je vais faire le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible. Je me suis toujours battu pour mon club et aujourd’hui je m’identifie beaucoup à mon club de Marseille et les supporters peuvent s’identifier à moi aussi j’espère. (…) Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, ça n’a rien à voir. C’est totalement différent, le Vélodrome : c’est la plus belle ambiance. Ça nous transcende et j’espère que l’alchimie continuera comme ça » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (26/08/21)