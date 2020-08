OM – ASSE : Pour la Ligue, « la priorité c’est la santé des joueurs ! »

Par la voix de son directeur général Didier Quillot, la Ligue de Football Professionnel a justifié le report du match entre l’OM et Saint Etienne, prévu ce vendredi 21 août…

C’est officiel depuis mardi, suite aux 4 cas de Covid-19 détectés au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille, la LFP a choisi de reporter le match inaugural de cette saison de Ligue 1 prévu ce vendredi 21 août. Au micro de Canal+, le DG de la ligue Didier Quillot a justifié ce choix.

« La priorité, c’est la protection de la santé des joueurs »

« La priorité, c’est la protection de la santé des joueurs, c’est le protocole médical, des spectateurs, c’est le protocole sanitaire. Ils ont été validés par le gouvernement et les pouvoirs publics et il est strictement appliqué par les clubs aujourd’hui. Ça va dans le sens d’éviter la circulation du virus dans les clubs et dans les stades. »

Didier Quillot. Source : Canal+ – 19/08/2020



Malgré les protestations de l’AS Saint-Etienne, la Ligue reste ferme sur sa décision.