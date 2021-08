OM – ASSE : Le onze de départ probable olympien !

Ce samedi à 21h, l’Olympique de Marseille recevra l’AS Saint-Étienne à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ que pourrait aligner l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli devra à nouveau faire sans Leonardo Balerdi, suspendu pour deux matches suite à son carton rouge reçu face à Bordeaux, pour concocter son onze de départ. Comme depuis le début de saison, le technicien argentin devra également faire sans Arkadiusz Milik toujours en phase de reprise. Cependant, Jorge Sampaoli pourrait compter sur Pol Lirola, enfin arrivé en début de semaine.

Lirola titulaire, Payet toujours en pointe ?

Le onze de l’OM en 3-2-5



Mandanda

Saliba Alvaro Peres

Lirola Kamara (ou Gueye)

Guendouzi Gerson

Ünder Payet Konrad

Il faudra être concentrés pendant 90 minutes – Jorge Sampaoli

« Quand on analyse un match, on analyse tout, ce match de préparation contre Saint-Étienne et le contexte. C’est une équipe toujours très compétitive. Il faudra être concentrés pendant 90 minutes. On va essayer de contrôler le match avec notre vitesse mais il faudra faire attention aux contres. C’est l’une des équipes qui a le plus tiré au but. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/2021)

