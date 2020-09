OM – ASSE : Le onze marseillais avec Balerdi et Lopez !

L’Olympique de Marseille affrontera l’AS Saint-Etienne ce jeudi soir (21h) en match retard de la première journée de Ligue 1. Voici le onze de départ qu’André Villas-Boas a décidé d’aligner pour cette rencontre.

Le Coach de l’OM, André Villas-Boas sera privé de Jordan Amavi, et de Dario Benedetto tous les deux suspendus après le match PSG – OM (0-1). Le technicien portugais ne pourra pas non plus compter sur sa nouvelle recrue Yuto Nagatomo, non qualifié pour cette rencontre.

Voici le onze de départ que le technicien portugais a décidé d’aligner pour tenter de remporter un troisième succès consécutif.

Le onze de l’OM face à l’ASSE :

Mandanda – Sakai – Álvaro – Ćaleta-Car – Balerdi Rongier – Kamara – Sanson – Thauvin – Lopez – Payet