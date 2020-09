OM – ASSE : Puel annonce la couleur, il veut casser la série à Marseille !

Présent en conférence de presse à deux jours du match face à l’OM, Claude Puel tient à prévenir les Marseillais. Toutes séries ont une fin, selon le manager des Verts.

Cela fait plus de 41 ans que l’AS Saint-Etienne n’a plus gagné au stade Vélodrome. Et le coach stéphanois, Claude Puel, serait bien inspiré en venant s’imposer jeudi à Marseille. Une tâche pas évidente mais qui n’effraie pas l’ancien Lyonnais qui estime que toutes séries ont une fin… Les Verts ont bien commencé le championnat en s’imposant à deux reprises à la maison face à Lorient et Strasbourg (2-0).

Claude Puel veut mettre fin à cette série

« Marseille, c’est un gros match à jouer à l’extérieur. Cela fait quelques temps que l’on n’a pas fait de bon résultat là-bas, c’est un beau challenge pour nous. Les séries, elles s’arrêtent un jour. Je n’ai pas fait attention au Classico (PSG 0-1 OM, ndlr), c’était un match particulier entre deux clubs, il ne préfigurera pas ce qui se passera contre nous. Je ne tire pas d’enseignements par rapport à cette rencontre. »

Claude Puel – Source : Conférence de presse 15/09/20



Rendez-vous ce jeudi, 21 h, pour savoir si l’ASSE stoppera cette longue série de 41 ans sans victoire au stade Vélodrome.