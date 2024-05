OM – Atalanta : un joueur incertain côté italien ?

Aujourd’hui l’Olympique de Marseille repasse en mode Europa League avec les 1/2 finale aller face à l’Atalanta. Le club italien qui avait déjà tenté un coup de bluff aurait cette fois-ci réellement un joueur incertain !

L’Olympique de Marseille continue sa belle épopée européenne après avoir éliminé Benfica. Cette fois-ci, il faudra affronter l’Atalanta pour les 1/2 finales d’Europa League et ça commence ce jeudi avec la réception au Vélodrome. Pour ce match, Gasperini le coach bergamasque avait tenté il y a quelques jours un coup de bluff. En effet, il aurait émis des doutes sur la présence de leur attaquant star et très en forme, Gianluca Scamacca…

« Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer (…) On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours », a déclaré le coach après la victoire face à Empoli sur le score de 2-0. A voir s’il s’agit d’une vraie inquiétude ou s’il tente de brouiller les pistes et perturber le staff de l’Olympique de Marseille dans la préparation de cette rencontre de la plus haute importance.

Inquiétude pour l’Atalanta à quatre jours de la demie aller face à l’#OM. Gianluca Scamacca (8 buts lors des 10 derniers matchs) souffre d’une gêne musculaire et n’a pas pu jouer ajd contre Empoli. Gasperini après le match : “On va voir dans les prochains jours” — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 28, 2024

Scalvini incertain ?

Cette fois-ci l’inquiétude est réelle et elle concerne Scalvini ! Le défenseur qui revient d’un mois de blessure a joué 90 minutes dimanche, sa condition physique pourrait donc ne pas être optimale ce jeudi. En cas de forfait, c’est De Roon qui reculera en défense centrale et Pasalic intégrera le milieu.