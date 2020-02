OM : Attention au LOSC et à l’inversion de dynamique ?

Extrait du dernier DFM de ce jeudi. Notre plateau s’interroge sur le match de ce dimanche LOSC vs OM…

Suite à la prestation médiocre de l’attaquant lors du quart de finale de Coupe de France, l’OM n’a plus qu’un objectif : terminer second. Reste que les marseillais vont affronter un des poursuivants le LOSC. Faut-il avoir peur de ce match? Pour notre journaliste Nicolas FIlhol, oui pas forcément sur le plan comptable mais surtout car l’attaque de l’OM est en berne et qu’il ne faudrait pas inverser les dynamiques…

Mourad Aerts à la présentation et Nicolas Filhol sur le plateau reçoivent aujourd’hui Emmanuel Barranguet (AFP) et Wahid (Olympiens). Le programme est forcément chargé avec l’élimination en Coupe de France et le gros match de Ligue 1 à venir contre Lille…

LE SOMMAIRE :

– Lyon/Marseille : Décrassage d’une élimination

– Petit Débat : Encore zéro trophée cette année mais la Ligue des Champions, ça suffit ?

– Les Paris FCM

– Avant-match : Lille/OM, un match vraiment à craindre ?

Bon visionnage !