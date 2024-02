OM : Aubameyang 2024 est fantomatique !

Dimanche, l’OM a encore affiché un visage inquiétant et s’est incliné 1-0 face à une faible équipe de Lyon. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Gennaro Gattuso est revenu à son 4-3-3 face à Lyon. Première pour Merlin à droite, Meité aligné à gauche dans un rôle de latéral défensif. Au milieu, Ounahi et Harit se retrouve responsables du jeu avec Luis Henrique et Ndiaye comme ailiers. Sur l’engagement du match, Harit frappe directement pout lober Lopes avancé, et trouve la barre. La seul action probante de l’OM dans ces 45 premières minutes. Lyon n’a pas été impressionnant mais a proposé du pressing haut par moment, et surtout un bloc bas compact sans le ballon. Surtout les lyonnais ont affiché plus d’envie, de volonté dans les duels. Lacazette marque sur un cafouillage dans la surface avec un Meité qui rate son intervention. Globalement Lyon s’est montré plus dangereux, Nuamah s’est régalé et les deux hommes de couloir côté marseillais ont souffert. Ounahi a été trop nonchalant, Harit inefficace et les ailiers difficiles à trouver. L’OM a tenté de réagir en seconde période se procurant quelques situations mais trop limité dans l’exécution pour conclure. Une nouvelle défaite difficile à encaisser face à un Lyon convalescent mais qui avait plus envie.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 3/10

Son appréciation

Aubameyang 2024 est fantomatique !

Ok, il n’y avait plus les internationaux africains en janvier, ok face à Lyon les milieux Kondogbia, Veretout et Rongier étaient blessés, ok il n’a pas beaucoup de bons ballons face à un bloc resserré, mais ou est passé le buteur du mois de décembre ? Un but face à Thionville, une frappe dans la tête du gardien à bout portant qui se transforme en but face à Monaco et c’est tout. On retrouve un Aubameyang transparent, peu inspiré, sans vitesse et maladroit. Il a une grosse opportunité à un quart d’heure de la fin mais ne cadre pas sa frappe du pied gauche, puis il ne place pas suffisament bien son piqué en fin de rencontre. Inquiétant…

Les notes des médias