OM : Aubameyang, à quelques centimètres d’être le héros !

L’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 face à Nice lors du match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Pour ce OM – Nice, Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Garcia dans la défense à trois avec Gigot et Balerdi. Les marseillais ont comme souvent eu du mal à mettre leur jeu en place, et c’est Nice qui a ouvert le score suite à un rush de Boga bien laissé libre par un Kondogbia dépassé, Moffi est à la conclusion (0-1 / 13′). Un but qui a fait réagir l’OM, et c’est le revenant Clauss qui d’un bon contrôle poitrine et une belle demi-volée qui va égaliser (1-1 / 31′). Le premier tournant de cette rencontre intervient juste avant la mi-temps et un carton rouge sorti par Monsieur Pignard à Moumbagna. Si le premier carton jaune est indiscutable, le second est très très sévère. Mais l’arbitre va continuer en seconde mi-temps en offrant un penalty discutable à l’OM pour une faute à retardement sur Balerdi. Malgré tout Aubameyang transforme parfaitement en pleine lucarne (2-1 / 56′). L’OM va ensuite beaucoup défendre pour tenter ensuite de contre-attaquer. Sur un renvoie de Murillo et une défense apathique, Bard prend sa chance de 25 mètres et trompe un Pau Lopez surpris par cette frappe à ras de terre (2-2 / 72′). Alors que l’on pouvait imaginer les azuréens remporter cette rencontre en supériorité numérique, l’OM a eu deux énorme possibilités en fin de rencontre. Buen lancé par Aubameyang, Ndiaye a perdu son duel face à Bulka, puis dans les arrêts de jeu, Aubameyang a effacé deux défenseur pour ensuite lober Bulka, la balle heurtant finalement la transversale. L’OM n’avance pas au classement.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 6.5/10

Son appréciation

Aubameyang, à quelques centimètres d’être le héros!

Il a eu du mal à exister face à la charnière Todibo – Dante en première mi-temps malgré une ou deux passes bien senties. Il répond présent au moment de marquer le penalty qu’il tire parfaitement. Il aurait pu être passeur décisf à 10 minutes de la fin du match sur un super décalage pour Ndiaye qui manque son face à face. Enfin, dans les arrêts de jeu, il va défier seul la défense niçois, il élimine deux joueurs dont Dante et se présente face à Bulka qu’il lobe… mais son ballon vient taper la barre transversale. De quoi être frustré.

