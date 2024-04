OM : Gasset revient sur le carton rouge et ses conséquences !

L’OM propose une sorte de faux 3-5-2 avec Clauss à sroite et Henrique à gauche. L’OM se fait une premoière frayeur sur une perte de balle plein axe. L’OM combine, Clauss trouve Veretout qui ne cadre pas. Les marseillais pressent haut en ce début de match. Boga percute plein axe et sert Cho. Dos au jeu, il retrouve Boga lancé et laissé libre par Kondogbia, il crochète Lopez à l’entrée de surface, Moffi avait suivi et en profite pour conclure (0-1 / 13′). Danté intervient bien dans sa surface, Moumbagna prend un carton jeune pour une intervention non maitrisée (22′). Veretout semble retennu dans la surface, il demande un penalty mais il semble tapé lui même dans sa jambe (25′). L’OM domine mais a toujours autant de lal dans le dernier ou avant dernier geste. Henrique semble rater son centre, le ballon rebondit et à l’entrée de la surface, Clauss reprend fort en extension, Bulka ne peut mieux faire que dévier la frappe dans les buts (1-1 / 31′). Retour gagnant pour l’international français ! Les deux équipes tentent de faire la différence, Aubameyand est décalé suite à un contre, mais il se fait contrer (40′). Lopez se fait peur, il tergiverse et se fait contrer, sans conséquence (44′). L’OM se fait encore contreer, Sanson est servi, seul au point de penalty mais il écrase trop sa frappe, Lopez capte… l’OM s’est fait peur jsute avant la mi-temps. Moumbagna prend un second jaune lunaire, il semble plus y avoir faute sur lui… L’OM va jouer la seconde période à 10… A lire aussi : OM – Nice : C’est confirmé pour Clauss ! Deux retours importants dans le groupe

Avec un joueur en moins l’OM passe en 441. Nice propose une première combinaison et pense marquer mais Boga est hors jeu. L’OM tente de combiner, suite à un corner, Balerdi contrôle un peu loin, le ballon est dégagé par Cho qui tape ensuite sur le pied du défenseur. Penalty eet carton jaune après visualisation de la VAR ! Aubamayang transforme d’une lucarne imparable (2-1 / 56′). Clauss et Harit sont remplacés par Murillo et Gueye (65′). L’OM joue bas et pour le moment Nice manque d’imagination à 25 minutes de la fin. C’est à ce moment là que suite à un ballon mal renvoyé, Bard profite de lapathie de la défense pour frapper des 25 métres, croisé et à ras de terre, au Lopez ne parvient pas à sortie la frappe (2-2 / 72′). L’OM va souffrir dans ce dernier quart d’heure… Ndiaye, qui a remplacé Luis Henrique, hérite d’un ballon parfait en profondeur après un une-deux avec Aubameyang, Il perd son duel face à Bulka et l’occasion de reprendre l’avantage (81′). Dans les arrêts de jeu, Aubameyang fait un festival et élimine deux joueurs, son lob vient heurter la barre (90′). Que de regrets…