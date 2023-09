OM : Aubameyang encore fantomatique

Note de L’Equipe

2/10

On l’a vu deux fois, sur des ballons intéressants mais, à chaque fois, il était hors-jeu. Pour le reste, il n’y eut rien, ou presque, peu de courses, peu d’appels et aucune occasion, donc. Et il n’a pas été assez concerné par le repli défensif, à l’image du 2-0 où il aurait pu être plus proche de Hakimi (37e).