OM : Aubameyang envoie un message à Gattuso?

Après le match au micro de Free Ligue 1, Pierre Emerick Aubameyang s’est exprimé sur son duo avec Vitinha sur le front de l’attaque de l’OM.

L’Olympique de Marseille a utilisé pour une des rares fois un système avec 3 défenseurs centraux et deux buteurs. Devant, il s’agissait du duo Vitinha Aubameyang qui a marqué les esprits avec un but chacun et même deux passes décisives pour le Gabonais. Après la rencontre au micro de Free Ligue 1, Aubameyang a semblé emballé à l’idée de rejouer avec le jeune portugais dans ce même système !

🔵⚪️ @Auba parle de son duo avec @9Vitinha, au micro d’@alexandreruiz : 💬 « Cette formule à deux c’est sympa. Ça permet de bouger sur le front de l’attaque. Comme je le dis, c’est un bosseur fou, je suis content pour lui car il fait un gros match. »#OMOL #OM #TeamOM pic.twitter.com/Aef3j0pTzi — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) December 6, 2023

Notre duo, c’est pas mal, franchement, c’est sympa — Aubameyang

« J’espère que ce match sera un déclic, mais je pense que c’est déjà le cas depuis quelques jours où je me sens bien. Et puis voilà, ça tourne dans le bon sens. Je pense que le fait que les gars m’ont toujours apporté leur soutien ça a joué pour moi. Vous savez, à force d’entendre, « on sait tous que t’es un grand joueur, etc. Les choses comme ça, même si t’as l’expérience, de l’entendre, ça fait toujours quelque chose. Et je pense que ça a été ça le déclic, avoue l’international gabonais. Je voulais donner en retour à cette équipe et c’est ce qui est en train de se passer pour l’instant. On espère que ça continue. Notre duo, c’est pas mal, franchement, c’est sympa, parce que ça permet de pouvoir bouger sur le front de l’attaque et ne pas laisser l’espace au centre vide, et c’est une très bonne chose. Après, comme j’ai dit, c’est un bosseur fou, et franchement, je suis content pour lui, parce qu’il fait un gros match aussi ce soir »