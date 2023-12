OM : Gattuso s’explique sur le 3-5-2 ! Le conservera-t-il ? Il répond !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lyon (3-0) ce mercredi soir à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1 au terme d’un match parfaitement maitrisé. L’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso a évoqué son choix de changer de système de jeu pour cette rencontre en passant avec 3 défenseurs.

« Parce que lorsque vous perdez Kondogbia et Rongier… Vous avez d’autres profils. Si vous vous souvenez bien, j’ai dit qu’en ce moment, mon ego, mes croyances footballistiques, je les mets de côté. Nous avons étudié Lyon, nous pensions que, avec les trois centraux, on allait avoir la balle, être toujours agressif. On voulait utiliser la largeur. Le piston droit et le piston gauche pouvaient nous donner une supériorité numérique, et la chose a été faite pour cela. Je dois remercier les joueurs parce qu’hier ils n’étaient pas convaincus à 100% et c’est le match qu’on attendait« , a ainsi déclaré le coach olympien avant d’évoquer la possibilité de conserver ce système de jeu sur le long terme.

Les joueurs n’avaient pas l’air convaincus — Gattuso

« On verra. Si on était sûrs de gagner tous les matchs, je jouerai toujours à 3, sans problème. On voit les équipes que nous affrontons, comment elles jouent. Préparer ce match hier, ce n’était pas facile. Je le répète, les joueurs n’avaient pas l’air convaincus. Mais nous avons travaillé deux jours, nous avons étudié Lyon, nous y sommes allés décidés à utiliser ce schéma. Nous étions convaincus de pouvoir mettre en difficulté Lyon. J’ai pris de nombreuses responsabilités. Mais nous avons insisté, nous avons choisi de mourir de cette façon, et aujourd’hui on a été récompensés. Nous allons étudier Lorient, nous ne l’avons pas encore fait. Il y a Brighton qu’on connaît, puis Montpellier… Tout dépend de la manière de jouer des adversaires et si on ne peut pas jouer en 3-5-2, on jouera autrement. C’est trop réducteur de dire qu’on a gagné grâce au système de jeu. Il faut féliciter les joueurs. »