OM : Aubameyang est lancé !

Ce mercredi soir, l’OM a réalisé un très bon coup en s’imposant 3-0 face à Lyon en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Gennaro Gattuso avait décidé d’aligner un onze en 5-3-2 suite aux absences de Kondogbia, Rongier, Ndiaye et Correa. Le système de jeu a été parfaitement efficace face à une équipe lyonnaise en grande difficulté. Le duo Vitinha / Aubameyang a été efficace, les latéraux Lodi et Murillo ont été bien plus à leur avantage dans des rôles de pistons. Aubameyang a parfaitement servi Vitinha pour l’ouverture du score, suite à une belle ouverture d’Harit. L’attaquant gabonais a ensuite effacé un Mata bien naïf côté gauche pour adresser un centre parfait au second poteau pour Murillo. 2-0 à la mi-temps, et après une domination de l’OL quelques minutes en début de seconde, deux gros contres marseillais, et sur le second, Vitinha se relève et sert parfaitement Aubam, qui marque le 3-0 ! L’OM pensait même marqué le but du 4-0 par Vitinha, mais l’arbitre a finalement refusé via la VAR pour une main de Gigot alors que le ralenti montre une main de O’Brien. L’OM a parfaitement géré ce match et s’offre une victoire importante pour enfin lancer sa saison.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 8/10

Son appréciation

Aubameyang est lancé !

Auteur de 4 buts lors des deux derniers matches, Aubameyang a confirmé son retour en forme. L’attaquant a débuter par deux passes décisives parfaitement données à Vitinha puis Murillo. Il sert également Veretout qui ne cadre pas. Passeur en première mitemps, buteur en seconde. Il rate le cadre après avoir dribblé Lopez, mais marque le 3-0 sur une bonne passe de Vitinha. Avec 10 buts et 5 passes décisives, il fait gonfler ses statistiques et retrouve de l’efficacité et donc de la confiance ! Enfin !

Les notes des médias