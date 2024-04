OM : Aubameyang ne veut pas décevoir les supporters marseillais !

Ce vendredi lors de la rencontre entre le LOSC et l’OM, les Marseillais ont marqué sur un but gag, lançant même le débat sur la personne à qui il devait être accordé. Ce lundi, la Ligue 1 a tranché !

Ce dimanche, devant plus de 10 000 personnes ont pu assister à un entrainement de l’OM au stade Vélodrome, ils ont effectué une séance d’entraînement. L’occasion pour certains jeunes supporters de voir les joueurs marseillais de plus prêt. Dans des propos rapportés par la Provence, Pierre-Emerick Aubameyang a lâché quelques mots avant le match retour face au Benfica. « On voit qu’on est aimés. On a ressenti une attente, un espoir, une envie… Cela nous donne confiance pour la suite. Ils comptent sur nous, on ne doit pas les décevoir. »

Le but de l’Olympique de Marseille lors de la rencontre face au LOSC ce vendredi a créé du débat. A qui devrait-il être accordé? La Ligue 1 a publié ce lundi un article attestant qu’il sera bien ajouté au compteur de l’attaquant de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais comptabilise donc 12 buts en championnat depuis le début de la saison.

« Un but de plus pour Pierre-Emerick Aubameyang. Après étude des images, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé d’attribuer le but de l’Olympique de Marseille face au LOSC (3-1, J28) à l’attaquant phocéen. En effet, c’est bien l’international gabonais qui a dévié en dernier le ballon, du tibia droit, dans les filets lillois après un cafouillage entre Alexsandro et Ismaily », explique le site du championnat. L’ancien joueur d’Arsenal passe quatrième du classement des meilleurs buteur de la Ligue 1 derrière Mbappé, J.David et Alexandre Lacazette.

Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM, Di Meco a réagi au salaire de la star olympienne Aubameyang et a ensuite jugé sa saison, regrettant qu’on se focalise trop sur les stats selon lui.

« D’abord on ne doit pas faire le rapport buts/salaire pour juger un joueur. Ensuite, ne jamais oublier que dans le football tu es payé pour ce que tu as fais et pas pour ce que tu vas faire. C’est l’histoire du football ça. Quand tu as une côte, quand tu as fais beaucoup, tu as des exigences et les clubs se mettent au niveau de ces exigences. »Après, pour juger le salaire d’Aubameyang on va devoir attendre. Il faut pas oublier qu’il était libre quand il est venu, donc il a coûté 0. Est-ce que dans son salaire il y a la prime de signature qui est compté on le sait pas… Ensuite pour répondre à la question du jour, quand tu payes à ce salaire là un attaquant de pointe qui est ta vedette, ton facteur X, c’est pour atteindre des objectifs. Je présume que quand l’OM donne ce salaire là c’est pour faire aussi bien que l’an dernier, puisque tu perds ton attaquant vedette de l’an dernier (Sanchez) et tu en prends un autre qui te coûte plus cher pour faire aussi bien. Donc je vous dis rendez-vous à la fin de la saison parce que si tu es septième… C’est pour ça que je dis qu‘il faut se méfier des stats. Les 3 ou 4 premiers mois où il a été sifflé en novembre et que t’as pas pris de points, ça pourra manquer en fin de saison. Puis tu donnes 3 ans de contrat à un garçon qui a 34 ans. Parce que même s’il réussit à mettre l’OM 3ème ok, mais il restera 2 ans derrière ! C’est pour ça que je dis qu’il faut attendre pour savoir. Mais c’est le mec qui doit te faire passer le cran au-dessus car par exemple Clauss, international, touche la moitié de lui. »