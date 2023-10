OM : Aubameyang était agacé à la fin de Marcelino ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En difficulté depuis le début de la saison où il n’a pas marqué en Ligue 1, Pierre-Emerik Aubameyang était agacé lors des derniers matches de Marcelino. Mais l’attaquant ne triche pas à l’entrainement selon RMC.

Dans le podcast Marseille sur RMC Sport, Florent Germain a évoqué le cas de Pierre-Emerik Aubameyang. « Pour ce qui est de l’implication, il faut insister là-dessus. Il n’a pas marqué en championnat, il y a eu un début de saison assez rocambolesque, Marcelino qui part, un système de jeu que les joueurs ont eu du mal à comprendre… Lui, très honnêtement, il était agacé. J’ai vu des scènes où Marcelino essayait de l’appeler, de replacer ses attaquants, sur la fin, Aubameyang n’y allait même pas, n’écoutait même pas, car sur la fin il y avait de l’agacement. Mais ce que je veux dire, c’est qu’avec tout ce qui s’est passé en début de saison, il aurait pu un peu se mettre en mode boudeur, précise le correspondant à Marseille. Je ne connais pas assez le personnage pour savoir si c’est son style ou pas, mais en tout cas, c’est un super coéquipier. Je le vois à l’entraînement, il est chambreur, souriant, il est plutôt bon enfant avec tout le monde. C’est quelqu’un qui semble être à l’aise dans son rôle de joueur de l’OM, alors qu’il s’est passé des choses compliquées. C’est important. Il se donne à fond, on ne peut pas dire qu’il ne fait pas les efforts. Ce ne serait pas vrai. Ça va dans le sens de ce que disait Gennaro Gattuso. »

En zone mixte, l’attaquant a évoqué la pression de résultat qu’il y a à l’OM, mais aussi son propre cas. Aubameyang estime qu’il va enchainer les buts en Ligue 1 une fois qu’il aura marqué le premier. « Je pense que la pression est là tout le temps, à tout moment et c’est normal. On est dans un gros club, on se doit, comme je l’ai dit déjà depuis le début de la saison, de gagner des matchs. En tout cas, en terme de groupe, nous on doit rester solides, dans la tête. Comme je l’ai dit, ce soir je pense qu’on a vu des gens qui se sont battus. Il faut encore faire quelques réglages, mais je suis sûr qu’on va réussir à changer ça. (…) Sincèrement, forcément il y a un peu de frustration. Après, je pense qu’avec mon expérience, je sais que quand le premier va arriver, ça va s’enchaîner. Donc je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien. »

