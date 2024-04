OM : Aubameyang remercie Gasset !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Interrogé par le site de l’UEFA, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué le parcours de l’OM en Ligue Europa cette saison. Il évoqué également l’apport de Jean Louis Gasset qui est venu remplacer Gattuso.

Aubameyang souligne la sérénité apportée par son coach mais aussi de l’avoir remis à son meilleur poste. « Je vais dire tout simplement de la sérénité. Pour commencer, c’est le mot clé, je pense. Parce qu’arriver dans un contexte tel que celui-là, ce n’est pas facile. Mais arriver avec beaucoup de sérénité et beaucoup d’expérience. Je pense que c’est ce dont on avait besoin. Et après, le rapport que j’ai avec lui, il n’y a même pas besoin de mots, en fait. Il m’a compris tout de suite. Il m’a mis à l’aise tout de suite, sans même avoir besoin de parler. Il m’a mis au poste que j’aime le plus. Avoir un peu de liberté en jouant attaquant, mais être un peu sur ce côté gauche où j’ai eu l’habitude de jouer souvent. Juste ça, ça fait la différence. Mais encore une fois, il a apporté de la sérénité à tout le groupe parce que lui aussi, je pense qu’il venait de vivre une expérience, j’imagine, un petit peu compliquée avec la Côte d’Ivoire. Il est arrivé très serein et ça, ça nous a fait énormément de bien. On est passé par des matches avec beaucoup de simplicité, avec un peu plus de jeu direct. »

Gasset m’a mis au poste que j’aime le plus

Ce vendredi lors de la rencontre entre le LOSC et l’OM, les Marseillais ont marqué sur un but gag, lançant même le débat sur la personne à qui il devait être accordé. Ce lundi, la Ligue 1 a tranché ! Le but de l’Olympique de Marseille lors de la rencontre face au LOSC ce vendredi a créé du débat. A qui devrait-il être accordé? La Ligue 1 a publié ce lundi un article attestant qu’il sera bien ajouté au compteur de l’attaquant de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais comptabilise donc 12 buts en championnat depuis le début de la saison.

« Un but de plus pour Pierre-Emerick Aubameyang. Après étude des images, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé d’attribuer le but de l’Olympique de Marseille face au LOSC (3-1, J28) à l’attaquant phocéen. En effet, c’est bien l’international gabonais qui a dévié en dernier le ballon, du tibia droit, dans les filets lillois après un cafouillage entre Alexsandro et Ismaily », explique le site du championnat. L’ancien joueur d’Arsenal passe quatrième du classement des meilleurs buteur de la Ligue 1 derrière Mbappé, J.David et Alexandre Lacazette.

