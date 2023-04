OM : « Aujourd’hui, il n’y a pas une individualité sur laquelle on peut se reposer »

Après le nouveau match nul de l’OM ce dimanche à Lorient, Benjamin Courmes estime que l’effectif marseillais manque d’individualités sur lesquelles se reposer.

L’OM n’y arrive plus. Après le match nul concédé contre Montpellier à domicile la semaine dernière (1-1), les joueurs de Tudor ont une nouvelle fois dû partager les points ce dimanche à Lorient (0-0). Avec 7 points de retard sur le Paris-Saint-Germain à 8 journée de la fin, les marseillais ont probablement laissé filer leurs derniers espoirs de titre. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes explique que l’effectif marseillais manque d’individualités sur lesquelles se reposer.

On aurait pu jouer 45 minutes supplémentaires, on aurait pas marqué

« Quand les équipes adverses arrivent à cerner ta façon de jouer, il faudrait que nos individualités te sortent de certains matchs et arrivent à débloquer la situation. Aujourd’hui, il n’y a pas une individualité sur laquelle on peut se reposer. Il n’y a pas un joueur qui peut nous faire gagner des matchs sur une action de génie, sur une frappe, sur une passe géniale. Il n’y a plus ça. On voit qu’il y a des intentions dans le jeu mais on n’y arrive pas. Il y a un bon pressing, on essaie d’être organisé. On est probablement bien contenu par les équipes adversaires mais on est pas été par les individualités. Cela m’interpelle. En début de saison, Tavares était capable de nous sortir une frappe de 25 mètres. Under pouvait lui aussi débloquer la situation. On n’a plus de collectif depuis quelques semaines et on n’a plus les individualités qui faisaient notre force en début de saison. Ils ne se passent plus rien dans les matchs de l’OM. On aurait pu jouer 45 minutes supplémentaires, on aurait pas marqué. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (09/04/2023)