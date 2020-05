OM: Aulas confirme qu’il va porter plainte contre Eyraud !

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Jean-Michel Aulas explique qu’il va déposer des recours. De plus, il ne lâche pas le président de l’OM, JMA confirme qu’il va porter plainte contre Eyraud…

J’irais jusqu’au bout des procédures– Aulas

« Le conseil d’administration a pris la décision de déposer des recours, explique Jean-Michel Aulas sur la chaîne l’Equipe. Nous avons d’abord pris la décision de demander d’abord qu’on examine une possible reprise de l’activité. Après, il y aura sûrement des recours sur la manière dont on arrête, regarder si des clubs ont été désavantagés et d’autres avantagés. On ne s’interroge pas sur la raison pour laquelle ces décisions ont été prises et à qui elles profitent. J’ai été diffamé par J.-H Eyraud. Ca a certainement pesé sur le cours des discussions par la suite. Mais il n’y a pas eu d’insultes. J’irai jusqu’au bout des procédures intentées. S’il m’appelle, je modifierai mes propos et mes intentions. » Jean-Michel Aulas— Source: L’équipe